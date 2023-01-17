У застосунку для жителів Києва – опитування щодо української мови. Влада готує мовну концепцію

У Київміськадміністрації повідомили, що в рамках підготовки міської концепції ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя столиці киянам пропонують пройти опитування в застосунку «Київ Цифровий».

«У Київ Цифровий нове опитування. Участь можуть взяти всі користувачі міського застосунку з наявним BankID – все як завжди просто і зручно. Опитування триває до 31 січня», – повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Повідомляється, що опитування має на меті дізнатися громадську думку щодо реального стану використання української мови в Києві, а також визначити основні інструменти, які місто може запропонувати всім охочим опанувати українську мову.

«Отримані результати опитування допоможуть нам зрозуміти рівень функціонування української мови у столиці та будуть використані під час розробки згаданої концепції міста Києва, втілення якої включатиме мовні курси та розмовні клуби для дорослих і дітей, спеціалізовані тренінги для працівників сфери послуг, бізнесу, державних службовців, оновлення програм у закладах освіти, мовні курси для людей із інвалідністю тощо», – прокоментувала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

У КМДА кажуть: з початком повномасштабного вторгнення РФ «фіксується помітне зростання кількості людей, котрі свідомо переходять на спілкування українською».

Наразі у Києві впроваджена низка громадських ініціатив із вивчення української мови тощо. Утім міська влада прагне більш ґрунтовно проаналізувати потреби містян, кажуть в КМДА.