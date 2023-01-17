Щонайменше 600 жителів Херсонщини стали жертвами насильницьких викрадень РФ – «Крим SOS»

У Херсонській області щонайменше 600 громадян України стали жертвами насильницьких зникнень, як правило, їх вивозять до окупованого Росією Криму, заявив голова правління правозахисної організації «Крим SOS» Олексій Тільненко в інтерв’ю «Фактам».

«Якщо говорити про Херсонську область, ми зафіксували щонайменше 600 таких випадків. Як правило, до окупованого Криму людей вивозять з окупованих Херсонської та Запорізької областей. Декого тримають у СІЗО, відділеннях поліції чи СБУ протягом трьох днів, тижнів, декого там тримають і катують місяцями. Все залежить і від людини, і від обставин, за яких відбулося це насильницьке зникнення та викрадення», – розповів Тільненко.

Як заявляють у «Крим SOS», на «гарячу лінію» правозахисників від військовополонених і цивільних заручників надійшло понад 1 200 звернень щодо людей, які перебувають у полоні та викрадених росіянами з початку повномасштабного вторгнення.

3 січня голова правління правозахисної організації «Крим SOS» Олексій Тільненко заявляв про 575 жителів Херсонської області, які стали жертвами насильницьких викрадень з боку Росії.

Центр прав людини ZMINA із посиланням на свої джерела в Криму заявляє, що українців, яких росіяни незаконно вивезли з окупованих територій до Криму, тримають у Сімферопольському СІЗО в окремих будівлях. До них застосовують тортури, не допускають адвокатів.

Раніше про тортури українців, викрадених на окупованих РФ територіях України, розповів кримськотатарський активіст і політик Наріман Джелял.

Російське видання «Агентство» повідомляло, що в СІЗО Сімферополя утримують від 50 до 100 українців, захоплених російською армією чи спецслужбами на окупованих територіях України.

Російська влада та суди підтверджують затримання на окупованих територіях українців, але не називають їх кількість.