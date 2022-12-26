Абдурахманов, якого російські військові вивезли з Херсонщини до Криму, розповів про катування

Житель Херсонської області Руслан Абдурахманов, засуджений судом Росії до п’яти років колонії суворого режиму за участь у «батальйоні імені Номана Челебіджихана», розповів про тортури з боку російських силовиків. Його листа опублікувала «Кримська правозахисна група» 25 грудня, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з текстом, чоловіка викрали не 22 травня, як повідомлялося раніше, а 18 квітня. За словами 31-річного Абдурахманова, цього дня до нього до будинку в селі Азовське Херсонської області увірвалися озброєні люди у балаклавах, із нашивками незаконного збройного угруповання «ДНР» та російськими прапорами.

«На очах у двох дітей та дружини вони вдарили мене, я впав і мене почали забивати ногами. Їх було близько семи людей. Потім мені на голову натягли чорний мішок для сміття, обмотали голову скотчем, вивели і поклали в машину. Спочатку привезли до ПТУ №17 у Генічеську», – написав він.

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За словами ув’язненого, у цій будівлі перебували й інші затримані – їх теж допитували та катували.

«Мене привезли до катівні, спустили до підвалу. Посадили в кут із зав’язаними руками та очима. Там смерділо трупною отрутою. Потім прийшли троє людей з чеченським акцентом, поклали мене на підлогу, дістали ножі та почали погрожувати тим, що відріжуть мені статеві органи. Потім мене катували струмом, били. Погрожували, що з моєю сім’єю вчинять так само. Потім туди зайшов старший і сказав, що одного вже вбили, що його треба зняти з підвіски і закопати», – розповів чоловік.

Увечері того дня Абдурахманова відвезли на КПВВ «Чонгар». Люди, які проводили допит, представилися співробітниками ФСБ Росії, зазначив політв’язень.

«Я на допиті нічого не говорив. Там мене знову били та погрожували. Я розгубився. Підписав якісь папери, які мені не дали прочитати, записали на диктофон... Мені призначили 20 квітня слідчого Чумакіна А.Є., який допитав мене і надалі проводив слідчі дії. Весь цей час я перебував у СІЗО 1 Сімферополя у камері спецблоку №179, де не давали ані їжі, ані поспати, ані води, лише зрідка, щоб не помер від голоду та спраги», – написав він.

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Навесні 2022 року російські силовики провели облаву в окупованому селі Азовське Херсонської області – затримали та вивезли до Криму Руслана Абдурахманова. 2 вересня суд РФ засудив українця на п’ять років колонії суворого режиму.

Як пише «Кримська правозахисна група», у грудні Абдурахманов ще був у СІЗО Сімферополя у жорстких умовах. З ним у камері перебували ще чотири особи: всім заборонено протягом дня присідати на ліжко, а в камері щодня проводяться обшуки.

Раніше про тортури українців, викрадених на окупованих Росією територіях України, розповів кримськотатарський активіст і політик Наріман Джелял.