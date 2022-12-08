МЗС: понад 140 громадян України заарештовані Росією за політично мотивованими звинуваченнями

Понад 140 громадян України на даний час залишаються незаконно заарештованими Росією за політично мотивованими звинуваченнями, і ця кількість продовжує зростати, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

Як повідомила пресслужба МЗС, 8 грудня напередодні відзначення Міжнародного дня прав людини в МЗС України відбулося третє засідання Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв’язнів.

У МЗС наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційна влада винесла вироки кримським політв’язням, загальний термін ув’язнення яких вже становить понад 1300 років.

«Значна робота проводиться в рамках міжнародної «Кримської платформи», механізму, який об’єднав зусилля багатьох держав світу і міжнародних організацій задля деокупації Кримського півострова. Велика частина зусиль спрямована саме на забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України», – сказала Джеппар.

За її словами, МЗС проводить інформаційні кампанії для привернення уваги до питання українських політичних в’язнів. «Разом із тим, ми використовуємо і більш персоніфіковані підходи та проєкти. Продовжується реалізація ініціативи публічного адвокаційного менторства над громадянськими журналістами, незаконно ув’язненими Росією. Адвокаційні ментори висвітлюють питання незаконного ув’язнення громадянських журналістів у Криму, поширюють на своїх сторінках у соціальних мережах пости та використовують свою світову популярність для привернення уваги до українських громадян, незаконно ув’язнених Росією», – додала вона.

Платформа міжнародних дій зі звільнення РФ українських політичних в’язнів – неформальний механізм, ініційований у липні 2020 року МЗС України для об’єднання зусиль національних суб’єктів як урядового сектору, так і громадянського суспільства, залучених до звільнення громадян України, які незаконно утримуються Росією за політичними мотивами.