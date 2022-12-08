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МЗС: понад 140 громадян України заарештовані Росією за політично мотивованими звинуваченнями

У МЗС наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційна влада винесла вироки кримським політв’язням, загальний термін ув’язнення яких вже становить понад 1300 років

Понад 140 громадян України на даний час залишаються незаконно заарештованими Росією за політично мотивованими звинуваченнями, і ця кількість продовжує зростати, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

Як повідомила пресслужба МЗС, 8 грудня напередодні відзначення Міжнародного дня прав людини в МЗС України відбулося третє засідання Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв’язнів.

У МЗС наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційна влада винесла вироки кримським політв’язням, загальний термін ув’язнення яких вже становить понад 1300 років.

«Значна робота проводиться в рамках міжнародної «Кримської платформи», механізму, який об’єднав зусилля багатьох держав світу і міжнародних організацій задля деокупації Кримського півострова. Велика частина зусиль спрямована саме на забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України», – сказала Джеппар.

За її словами, МЗС проводить інформаційні кампанії для привернення уваги до питання українських політичних в’язнів. «Разом із тим, ми використовуємо і більш персоніфіковані підходи та проєкти. Продовжується реалізація ініціативи публічного адвокаційного менторства над громадянськими журналістами, незаконно ув’язненими Росією. Адвокаційні ментори висвітлюють питання незаконного ув’язнення громадянських журналістів у Криму, поширюють на своїх сторінках у соціальних мережах пости та використовують свою світову популярність для привернення уваги до українських громадян, незаконно ув’язнених Росією», – додала вона.

Платформа міжнародних дій зі звільнення РФ українських політичних в’язнів – неформальний механізм, ініційований у липні 2020 року МЗС України для об’єднання зусиль національних суб’єктів як урядового сектору, так і громадянського суспільства, залучених до звільнення громадян України, які незаконно утримуються Росією за політичними мотивами.

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