У Росії набув чинності вирок щодо севастопольця Штиблікова, засудженого за «держзраду»

У Росії набув чинності вирок щодо колишнього співробітника аналітичного центру «Номос», севастопольця Дмитра Штиблікова. Російський суд засудив його за «державну зраду» до 19 років та шість місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму. Про це 9 листопада повідомила пресслужба ФСБ Росії, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За версією російської ФСБ, у 2014 році після анексії Криму Дмитро Штибліков нібито за завданням української розвідки залишився на півострові і отримав російське громадянство.

«Влаштувавшись на посаду цивільного персоналу в одну з військових частин Чорноморського флоту, він збирав і передавав до ГУР МОУ складові державної таємниці відомості про діяльність військових частин, дислокованих в Республіці (в Криму – ред.)», – заявила ФСБ РФ.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.

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Російські силовики переслідують Дмитра Штиблікова з 2016 року. Тоді його було затримано у Севастополі співробітниками ФСБ разом з Олексієм Бессарабовим та Володимиром Дудкою за звинуваченням в участі у «диверсійно-терористичній групі головного управління розвідки Міністерства оборони України».

Дмитро Штибліков разом із Олексієм Бессарабовим до 2014 року працювали військовими експертами в українському аналітичному центрі «Номос», який досліджував тему національної безпеки та євроатлантичної інтеграції у Чорноморсько-Каспійському басейні. Вони також були членами редколегії українського журналу «Чорноморська безпека», присвяченого проблемам безпеки в Чорноморсько-Каспійському регіоні.

Під час слідства до затриманих довго не допускали незалежних адвокатів. У результаті Дмитро Штибліков відмовився від їхніх послуг та уклав досудову угоду зі слідством, визнавши свою провину. Правозахисники вважають, що це могло стати наслідком тиску на нього.

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Спочатку підконтрольний Росії Севастопольський суд визнав Дмитра Штиблікова винним у підготовці диверсій за завданням української розвідки та незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів та вибухових речовин, засудивши його на п’ять років позбавлення волі в колонії суворого режиму зі штрафом у 200 тисяч рублів.

Олексій Бессарабов та Володимир Дудка відбувають 14-річний термін у колоніях суворого режиму у Ставропольському краї Росії. Їх визнано правозахисним центром «Меморіал» політичними в’язнями.

Дмитро Штибліков такого статусу не має через відсутність у правозахисників доступу до матеріалів справи. Термін його покарання минув на початку листопада минулого року, але на волю він не вийшов, оскільки його почали переслідувати у другій кримінальній справі – про «державність».

У квітні 2022 року російський суд Ростова-на-Дону оголосив новий вирок Дмитру Штиблікову – 19 років та 6 місяців позбавлення волі. У Представництві президента України в АРК вирок назвали «незаконним», звернувшись до міжнародної спільноти із закликом «засудити чергові порушення Росії щодо громадян України у Криму».