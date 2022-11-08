МЗС Латвії відповіло мерові другого міста країни щодо Криму і війни в Україні

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на заяви мера латвійського міста Дауґавпілс Андрійса Елксніньша про Крим та війну в Україні.

Міністр зазначив, що всі латвійські офіційні особи повинні поважати зовнішньополітичні позиції Латвії, закликавши Елксніньша «суворо їх дотримуватися та бути точним у своїх заявах щодо питань зовнішньої політики».

«Латвія категорично засуджує невиправдану, незаконну та неспровоковану військову агресію Росії проти України. Дії Росії є грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права. Латвія послідовно і однозначно визнає незалежність і суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах. Проведені Росією у 2014 та 2022 роках фейкові референдуми та їх результати на окупованих територіях України є незаконними та не відображають волевиявлення українського народу. Латвія рішуче засуджує і не визнає незаконну анексію цих територій Росією. Запорізька, Донецька, Луганська та Херсонська області, а також АР Крим і Севастополь є міжнародно визнаними територіями України», – передає сайт МЗС Латвії позицію міністра.

Очільник МЗС Латвії каже, що Україна, як і будь-яка інша країна, має законне право на самооборону.

«Україна має право відновити свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів за допомогою військової сили. Едгарс Рінкевичс особливо наголошує, що латвійський уряд, муніципалітети, неурядовий сектор, бізнесмени та суспільство надають усіляку підтримку Україні, щоб вона виграла цю війну, несправедливо розпочату Росією», – вказано на сайті.

Раніше також Україна назвала «маргінальним діячем» мера латвійського міста Дауґавпілс Андрейса Елксніньша, йшлося в коментарі речника МЗС Олега Ніколенка/

За повідомленням видання Delfi, мер міста Дауґавпілс Андрейс Елксніньш, який раніше казав, що Крим – це «частина Росії», днями заявив, що у вбивствах цивільних українців, зокрема, в Бучі, винні дипломати України, Росії та США, які не змогли домовитися між собою.

В одній зі своїх останніх розмов із журналістами Елксніньш кілька разів відмовився визнавати Росію агресором у війні проти України. Він назвав події в Україні «людською трагедією», але на пряме питання про її винуватців відповідати не став.

Дауґавпілс із населенням майже 80 тисяч людей є другим містом Латвії. Майже половину його населення складають етнічні росіяни, це найвищий показник серед усіх міст балтійської країни. Мер міста Андрейс Елксніньш є членом партії «Згода», яка виступає на захист прав російськомовних у Латвії.