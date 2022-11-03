Ув’язненому в Криму журналістові Єсипенку присудили Національну премію за захист свободи слова

Національну премію за захист свободи слова присуджено ув’язненому в окупованому Криму фрілансерові проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владиславу Єсипенку, повідомили у Національній спілці журналістів.

«Уже півтора роки Владислав незаконно перебуває у російських в’язницях, – заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко. – При цьому його затримали без жодних підстав, жорстоко катували, змусили зробити фейкове «визнання» для телебачення і піддали фіктивному судовому процесу. Але навіть у неволі журналіст не змирився і продовжив свою роботу, пише статті для проєкту «Крим.Реалії». Присудження Владиславі Єсипенку премії імені багаторічного голови Спілки журналістів Ігоря Лубченка – це визнання його внеску у захист свободи слова, у боротьбу за демократію та вільні медіа».

18 серпня Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Захист журналіста має намір оскаржити цей вирок у касації і за пів року просити про умовно-дострокове звільнення Єсипенка.

Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай, коментуючи рішення російського суду в Криму змінити вирок щодо Єсипенка, заявив, що це «мало що змінює», і Єсипенко має бути «вдома зі своєю родиною», а не у в’язниці.

У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок.

Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму».

Рішення російського суду у Криму у кримінальній справі проти Єсипенка засудили правозахисні організації, а також «Репортери без кордонів».

Європейська федерація журналістів (EFJ) назвала «пародією на правосуддя» російський вирок у Криму у кримінальній справі проти Єсипенка.

Російська влада звинуватила Владислава Єсипенка у незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою. Його затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ. Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електричним струмом, домагаючись свідчень.

Раніше лауреатами згаданої премії стали Станіслав Асєєв – донецький журналіст, автор Радіо Свобода, письменник, якого понад два з половиною роки проросійські бойовики незаконно утримували у в’язниці в Донецьку, а також оглядач проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Микола Семена. Журналіст отримав цю відзнаку, коли перебував на окупованому півострові і був незаконно засуджений російським судом за свої публікації до двох із половиною років ув’язнення із випробувальним терміном три роки і з забороною займатися публічною діяльністю.

Також у попередні роки лауреатами премії були журналісти Володимир Мостовий, Олександр Бриж, Наталія Лігачова, Роман Сущенко, Валерій Макеєв, кримськотатарські громадянські журналісти, віцепрезидентка Польської асоціації журналістів Агнешка Ромашевська, Білоруська асоціація журналістів.