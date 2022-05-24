Дружина ув’язненого в Криму Єсипенка отримала його нагороду від американського ПЕН

Дружина фрілансера Крим.Реалії (проект Радіо Свобода) Владислава Єсипенка Катерина отримала його нагороду від американського ПЕН-клубу Barbey Freedom to Write. Уривок її виступу оприлюднила пресслужба ПЕН-Америка.

Катерина Єсипенко взяла участь у церемонії разом із донькою Стефанією. За її словами, найбільше вона б хотіла, аби її чоловік міг отримати нагороду особисто.

«Але мій чоловік сидить у в’язниці вже 15 місяців тому і тільки тому, що він журналіст. Владислав знав, що ведення репортажів із окупованого Росією Криму небезпечно, але вважав, що люди заслуговують знати, що там відбувається, знати правду. І також вірить у надзвичайно важливе значення того, щоб розповідати історії, які зазвичай не потрапляють у заголовки чи на перші сторінки», – сказала Єсипенко.

Як повідомляє ПЕН-клуб, нагорода Freedom to Write («Свобода писати») була заснована в 2016 році спеціально для авторів, які були ув’язнені за свою роботу.

Засуджений окупаційною владою Криму фрілансер проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислав Єсипенко став лауреатом премії PEN/Barbey Freedom to Write у квітні 2022 року.

16 лютого підконтрольний Росії суд в окупованому Криму засудив Єсипенка до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу у розмірі 110 тисяч рублів. Російська прокуратура вимагала для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

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У Міністерстві закордонних справ України назвали вирок «політично мотивованим».

Російська влада звинувачувала журналіста в незаконному зберіганні і перевезенні вибухового пристрою. Владислав Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень. Єсипенко заявив, що «загрози і тортури у ХХІ столітті – неприйнятні».