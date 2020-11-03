Станіслав Асєєв став лауреатом Національної премії за захист свободи слова

Національна спілка журналістів України оголосила ім'я лауреата Національної премії за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка за 2020 рік. Ним став Станіслав Асєєв – донецький журналіст, автор Радіо Свобода, письменник, якого понад два з половиною роки проросійські бойовики незаконно утримували у в’язниці в Донецьку.

Церемонія вручення премії відбулася в НСЖУ 3 листопада.

Автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв був звільнений у рамках обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року. Бойовики угруповання «ДНР» звинувачували його в шпигунстві й утримували з травня 2017 року.

Учасником церемонії став також лауреат цієї премії 2016 року, оглядач проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Микола Семена. Журналіст отримав цю відзнаку, коли перебував на окупованому півострові і був незаконно засуджений російським судом за свої публікації до двох із половиною років ув’язнення із випробувальним терміном три роки і з забороною займатися публічною діяльністю. Голова НСЖУ Сергій Томіленко передав Семені відзнаку, присуджену кримськотатарським громадянським журналістам, які стали лауреатами премії у 2019 році. Семена має передати нагороду родинам ув’язнених журналістів до Криму.

Журналістська премія імені Ігоря Лубченка, який багато років очолював спілку журналістів, присуджується працівникам медіа та організаціям, що досягли успіхів і суспільного визнання у відстоюванні права на свободу слова, боротьбі за високі професійні журналістські стандарти. Лауреата оголошують щороку в день народження Ігоря Лубченка 3 листопада.

У попередні роки лауреатами премії ставали Володимир Мостовий, Олександр Бриж, Микола Семена, Валерій Макеєв, Роман Сущенко. У 2019 році премію присуджено кримськотатарським громадянським журналістам, переслідуваних російською владою за правдиве висвітлення ситуації на окупованому півострові.