МОК виключив Білорусь та РФ зі списку мовників Олімпійських ігор на найближче десятиліття

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) передав усі права на трансляцію ігор у європейському регіоні у 2026-2032 роках Європейському мовному союзу (EBU) та Warner Bros. Discovery (WBD) – Росія та Білорусь не увійшли до списку країн, де показуватимуть Олімпійські ігри.

EBU та WBD отримали права на показ зимових ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо (2026), літніх ігор у Лос-Анджелесі (2028), Олімпіади 2030 року, столиця якої поки не обрана, та Олімпіади в австралійському Брісбені. Права включають також трансляції всіх юнацьких Олімпійських ігор у зазначений період.

EBU транслюватиме Олімпійські ігри у 2026-2032 роках у 49 країнах, серед яких Україна, Молдова, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, Вірменія та Азербайджан.

Росіяни ж не побачать офіційних трансляцій Олімпійських ігор у зазначений період, оскільки ВДТРК, «Перший канал» та радіодім «Останкіно» в лютому минулого року вийшли з Європейського мовного союзу після того, як Росію відсторонили від участі у «Євробаченні».

У грудні минулого року Олімпійський та Паралімпійський комітет США підтримав ідею допустити російських та білоруських спортсменів до участі у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, якщо вони виступатимуть під нейтральним прапором. Запропоновані обмеження стосуватимуться будь-якої атрибутики, що означає приналежність спортсменів до Росії чи Білорусі, включаючи прапори, гімни та кольори в екіпіруванні.

Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах також висловився за допуск спортсменів із Росії та Білорусі до Ігор у Парижі.

У середині листопада 2022 року Міжнародний паралімпійський комітет припинив членство Паралімпійського комітету Росії. Пізніше таке рішення ухвалили і щодо Білорусі.

На початку березня 2022 року Міжнародний паралімпійський комітет не допустив російських та білоруських спортсменів до Ігор у Пекіні. Пресслужба МПК повідомила, що багато національних комітетів, команд і спортсменів відмовилися змагатися з росіянами та білорусами.

Міжнародні федерації раніше заборонили російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях з біатлону, волейболу, плавання, фігурного катання та ковзанярського спорту. Всі ці рішення пов’язані з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.