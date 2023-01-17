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МОК виключив Білорусь та РФ зі списку мовників Олімпійських ігор на найближче десятиліття

Росіяни не побачать офіційних трансляцій Олімпійських ігор до 2032 року

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) передав усі права на трансляцію ігор у європейському регіоні у 2026-2032 роках Європейському мовному союзу (EBU) та Warner Bros. Discovery (WBD) – Росія та Білорусь не увійшли до списку країн, де показуватимуть Олімпійські ігри.

EBU та WBD отримали права на показ зимових ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо (2026), літніх ігор у Лос-Анджелесі (2028), Олімпіади 2030 року, столиця якої поки не обрана, та Олімпіади в австралійському Брісбені. Права включають також трансляції всіх юнацьких Олімпійських ігор у зазначений період.

EBU транслюватиме Олімпійські ігри у 2026-2032 роках у 49 країнах, серед яких Україна, Молдова, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, Вірменія та Азербайджан.

Росіяни ж не побачать офіційних трансляцій Олімпійських ігор у зазначений період, оскільки ВДТРК, «Перший канал» та радіодім «Останкіно» в лютому минулого року вийшли з Європейського мовного союзу після того, як Росію відсторонили від участі у «Євробаченні».

У грудні минулого року Олімпійський та Паралімпійський комітет США підтримав ідею допустити російських та білоруських спортсменів до участі у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, якщо вони виступатимуть під нейтральним прапором. Запропоновані обмеження стосуватимуться будь-якої атрибутики, що означає приналежність спортсменів до Росії чи Білорусі, включаючи прапори, гімни та кольори в екіпіруванні.

Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах також висловився за допуск спортсменів із Росії та Білорусі до Ігор у Парижі.

У середині листопада 2022 року Міжнародний паралімпійський комітет припинив членство Паралімпійського комітету Росії. Пізніше таке рішення ухвалили і щодо Білорусі.

На початку березня 2022 року Міжнародний паралімпійський комітет не допустив російських та білоруських спортсменів до Ігор у Пекіні. Пресслужба МПК повідомила, що багато національних комітетів, команд і спортсменів відмовилися змагатися з росіянами та білорусами.

Міжнародні федерації раніше заборонили російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях з біатлону, волейболу, плавання, фігурного катання та ковзанярського спорту. Всі ці рішення пов’язані з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

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