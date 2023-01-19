«Глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт». Лавров знову втрапив у халепу заявами про Голокост

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову втрапив в халепу своїми висловлюваннями про Голокост, порівнявши дії США та їхніх європейських союзників, які підтримують Україну у війні з Росією, з діями Адольфа Гітлера, а росіян – як нібито жертв – з євреями. Заяву Лаврова вже засудили США, Україна та єврейські організації.

Це не вперше глава російської дипломатії робить суперечливі заяви на тему Голокосту та Другої світової війни.

Та, як зазначав ще у жовтні 2022 року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ: «Росія часто звинувачує інших у тому, що вона має намір зробити сама. Ми бачили це як у Сирії, так і в Україні»

Лавров: «НАТО і ЄС ведуть війну, щоб вирішити «російське питання»

Виступаючи на пресконференції за підсумки діяльності свого відомства в 2022 році, Сергій Лавров сказав, що США, мовляв, зібрали коаліцію європейських держав для вирішення «російського питання» в той самий спосіб, як в Другу світову війну Гітлер намагався «остаточно вирішити» питання винищення євреїв Європи.

...остаточного вирішення «російського питання»...

«Так само як Наполеон мобілізував практично всю Європу проти Російської імперії, як Гітлер мобілізував і захопив, поставив під рушницю більшість європейських країн і кинув їх проти Радянського союзу, зараз теж США сформували коаліцію практично з усіх європейців, які входять до НАТО та членів ЄС, і через Україну, за довіреністю, ведуть війну проти нашої країни з тим самим завданням – остаточного вирішення «російського питання», – сказав Лавров на прес-конференції.

Глава МЗС Росії також додав, що «так само як Гітлер хотів остаточно розв'язати «єврейське питання», зараз, якщо ви почитаєте західних політиків, не тільки з Прибалтики та з Польщі, а й набагато притомніших, вони однозначно кажуть, що Росія повинна зазнати стратегічної поразки».

Він також звинуватив Захід та політологів у просування ідеї «поділу Росії», як, мовляв територіально завелика.

Реакції

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі засудив висловлювання російського міністра Лаврова.

«Як він може порівнювати щось з Голокостом, будь-що!? Не говорячи вже про війну, яку вони розпочали», – сказав Кірбі у Вашингтоні.

Як він може порівнювати щось з Голокостом, будь-що. Не говорячи вже про війну, яку вони розпочали

«Це майже так абсурдно, що навіть не варто на це відповідати, бо сказано це було в справді образливий спосіб, в який він намагався змалювати нас категоріями Гітлера і Голокосту», – сказав Кірбі журналістам на брифінгу в Білому домі.

Міністерство закордонних справ України теж відреагувало на заяви Лаврова.

«Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити «російське питання».

Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам’ять мільйонів жертв Голокосту

Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам’ять мільйонів жертв Голокосту. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже звертав увагу на глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

Вітаємо швидку реакцію Єврейського конгресу Європи. Закликаємо владу Ізраїлю та єврейські організації в світі відреагувати на чергову заяву Лаврова», – заявив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

В українському зовнішньополітичному відомстві також зауважили:

«На Нюрнберзькому трибуналі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву»

Заяви Лаврова також прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Голова російського МЗС публічно висловив образливу сентенцію про право Росії вбивати українців, хибно посилаючись на пам'ять про Голокост та ідеалізуючи злочини Гітлера у Другій світовій війні. Скажу прямо, що чим більше та об'ємніше Лавров говорить, тим більше гуманістичний світ бачить, як росіяни спотворюють не лише поточну дійсність, а й відомий історичний контекст», – сказав Подоляк в коментарі Бі-Бі-Сі.

Вимоги вибачень

Європейський єврейський конгрес (EJC) теж відреагував на заяву Лаврова, який порівняв росіян із євреями, а Захід – із Гітлером.

Це спотворення Голокосту на найпростішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова вибачитися і відкликати ці коментарі«Ми шоковані та обурені цим ганебним порівнянням, зробленим міністром Лавровим, між діями коаліції демократичних країн і гітлерівським переслідуванням і вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту» – йдеться в заяві президента Європейського єврейського конгресу Аріеля Музіканта.

«Це спотворення Голокосту на найпростішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова вибачитися і відкликати ці коментарі», – додав Музікант.

Не вперше

Лавров і раніше викликав обурення своїми висловлюваннями про Гітлера в контексті війни Росії проти України.

Це спотворення Голокосту на найпростішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова вибачитися і відкликати ці коментарі

У травні в інтерв’ю одному італійському телеканалу Лавров відкинув аргумент, що намагання «денацифікувати» України позбавлене сенсу, бо на чолі України стоїть президент Володимир Зеленський, який має єврейське походження.

«Він висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. «У сім'ї не без виродка», як у нас кажуть», – заявив тоді Лавров.

Та заява викликала гостру реакцію Ізраїлю. Пізніше російське керівництво, включно з президентом Володимиром Путіним, вибачились перед ізраїльськими керівниками за висловлювання свого міністра.