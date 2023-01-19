«Ганебна заява, що паплюжить пам’ять мільйонів жертв Голокосту» – МЗС України про висловлювання Лаврова

У Міністерстві закордонних справ України засудили останні висловлювання очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту.

«Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити «російське питання». Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам’ять мільйонів жертв Голокосту. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже звертав увагу на глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів. Вітаємо швидку реакцію Єврейського конгресу Європи. Закликаємо владу Ізраїлю та єврейські організації в світі відреагувати на чергову заяву Лаврова», – заявив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

В українському зовнішньополітичному відомстві також зауважили: «На Нюрнберзькому трибуралі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву».

Днями міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на своїй щорічній пресконференції заявив, що Вашингтон використовує ту ж тактику, що й нацисти в намаганні підпорядкувати Європу, щоб знищити Росію. Як заявив російський міністр, використовуючи Україну, «вони ведуть війну проти нашої країни з одним і тим же завданням: «остаточне вирішення» російського питання».

«Подібно до того, як Гітлер хотів «остаточного вирішення» єврейського питання, тепер, якщо ви читаєте західних політиків... вони чітко кажуть, що Росія повинна зазнати стратегічної поразки», – сказав Лавров.

Єврейський конгрес Європи вже зажадав вибачень і заявив, що «це спотворення Голокосту». У Білому домі також засудили висловлювання Лаврова.

Лавров і раніше викликав обурення своїми висловлюваннями про Гітлера в контексті війни Росії проти України.