«Як він сміє». У Білому домі розкритикували Лаврова за порівняння росіян із жертвами Голокосту

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі 18 січня різко розкритикував міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова за коментар, в якому той порівняв коаліцію країн, що підтримує Україну, з «остаточним рішенням» нацистів щодо знищення євреїв.

«Як він сміє порівнювати щось із Голокостом – будь-що – не кажучи вже про війну, яку вони почали, – сказав Кірбі, розмовляючи з журналістами в Білому домі. – Україна не становила ніякої загрози для Росії. Ніякої. Україна нікому не загрожує у військовому плані».

Раніше на своїй щорічній пресконференції Лавров заявив, що Вашингтон використовує ту ж тактику, що й нацисти в намаганні підпорядкувати Європу, щоб знищити Росію.

Як заявив російський міністр, використовуючи Україну, «вони ведуть війну проти нашої країни з одним і тим же завданням: «остаточне вирішення» російського питання».

«Подібно до того, як Гітлер хотів «остаточного вирішення» єврейського питання, тепер, якщо ви читаєте західних політиків... вони чітко кажуть, що Росія повинна зазнати стратегічної поразки», – сказав Лавров.

Кірбі наголосив, що коментарі Лаврова є настільки абсурдними, що вони майже не варті того, щоб на них відповідати, «за винятком справді образливої манери, в якій він намагався представити нас у термінах Гітлера та Голокосту».

Лавров і раніше викликав обурення своїми висловлюваннями про Гітлера в контексті війни Росії проти України.

2 травня Ізраїль викликав російського посла і вимагав вибачень після того, як міністр закордонних справ Росії припустив, що Гітлер мав єврейське коріння.