«Україна переможе, а Росія – програє»: в МЗС відповіли Лаврову на репліки про мирний план Зеленського

У Міністерстві закордонних справ заявили, що партнери України вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС РФ. На це вказав речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи слова голови російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова про те, що РФ не пристане на мирний план, запропонований президентом України Володимиром Зеленським.

«Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена в мирі. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, «перемир’я на Різдво», очікування на «реальні» пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні. Хороші новини – наші партнери вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС РФ. Україна отримала широку міжнародну підтримку формули миру президента Зеленського. Це комплексний документ із десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому. Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу», – заявив Олег Ніколенко.

В МЗС підсумували: «Україна переможе, а Росія – програє. Про інше не може бути й мови».

Раніше російські ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відкинув мирний план Зеленського. «Про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови», сказав він.

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед учасниками саміту «Групи двадцяти» в листопаді минулого року представив «українську формулу миру» – фактичний план того, як покласти край війні з Росією. У «плані Зеленського» – десять пунктів.

Раніше в ООН президент України заявляв, що його формула передбачає створення трибуналу проти Росії, виплату Києву компенсацій за війну, забезпечення Києву фінансової та військової підтримки з боку країн Заходу, обмеження ціни на російські ресурси та відновлення територіальних кордонів. Москва коментувала ці пункти окремо, заявляючи, що не готова до таких умов.