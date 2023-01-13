Україна планує провести «саміт миру» в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку – Боднар

Влада України збирається провести «саміт світу» у штаб-квартирі ООН 24 лютого – у річницю початку повномасштабного російського вторгнення. Про це в інтерв’ю агентству Anadolu заявив посол України в Туреччині Василь Боднар 12 січня.

За словами дипломата, Україна готова до миру, а Зеленський раніше сформулював десять принципів, на основі яких країна могла б йти на мирну угоду.

При цьому на початку січня представники ООН стверджували, що поки що не займаються підготовкою «саміту миру».

Читайте також: Зеленський розраховує на участь Індії у реалізації «формули миру»

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед учасниками саміту «Групи двадцяти» в листопаді представив «українську формулу миру» – фактичний план того, як покласти край війні з Росією. У «плані Зеленського» – десять пунктів.

Раніше в ООН президент України заявляв, що його формула передбачає створення трибуналу проти Росії, виплату Києву компенсацій за війну, забезпечення Києву фінансової та військової підтримки з боку країн Заходу, обмеження ціни на російські ресурси та відновлення територіальних кордонів. Москва коментувала ці пункти окремо, заявляючи, що не готова до таких умов.