Зеленський у Конгресі: наступного року буде «вирішальний час» у війні

Наступний рік буде вирішальним у війні Росії проти України, заявив, виступаючи в Конгресі США, президент України Володимир Зеленський.

«Наступного року – вирішальний час у ній. Час, коли українська сміливість і американська рішучість мають гарантувати майбутнє нашої з вами свободи. Свободи людей, які стоять за свої цінності», – сказав президент.

За його словами, Росія може зупинити цю агресію, «якщо захоче».

«Але ви можете прискорити нашу перемогу, я знаю це. І вона доведе будь-якому потенційному агресору, що вже нікому не вдасться порушити кордони іншого народу, чинити звірства й царювати над людьми проти їхньої волі. Наївно чекати кроків до миру від Росії, якій подобається бути державою-терористом. Росіяни ще отруєні Кремлем», – наголосив Зеленський.

Він додав, що під час зустрічі з президентом США обговорював українську «формулу миру», і Джо Байден підтримав цю ініціативу.

«Відновлення міжнародного правопорядку – наше спільне завдання. Нам потрібен мир. Україна вже дала відповідні пропозиції, і щойно я обговорював їх із президентом Байденом – нашу формулу миру. Десять пунктів, які можна й треба реалізувати заради нашої спільної безпеки, гарантованої на десятиліття вперед. І саміт, який можна провести, – я радий відзначити сьогодні, що президент Байден підтримав цю нашу ініціативу. Кожен із вас, пані й панове, може сприяти в її реалізації. Щоб лідерство Америки залишалося беззаперечним, двопалатним і двопартійним», – сказав голова держави.

Зеленський зауважив, що США можуть посилювати санкції так, «щоб змусити Росію відчувати, наскільки руйнівна її агресія».

«У ваших же силах – допомогти нам притягти до відповідальності всіх, хто розвʼязав цю неспровоковану й незаконну війну. Зробімо це! Хай держава-терорист відповідає за терор та агресію й відшкодує всі завдані війною збитки. Хай світ бачить, що Сполучені Штати – тут!», – сказав Зеленський.

Виступ президента України зустріли оплесками.

Перед виступом у Конгресі Володимир Зеленський провів переговори у Білому домі із президентом США Джо Байденом.

Байден, зокрема, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпаси до неї.

Загалом Сполучені Штати надали Україні приблизно 21,2 мільярда доларів США з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.