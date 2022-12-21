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Війна

Зеленський у Білому домі. Наживо

О 21.00. Володимир Зеленський має прибути у Білий дім для зустрічі із президентом США Джо Байденом.

О 21.00. Володимир Зеленський має прибути у Білий дім для зустрічі із президентом США Джо Байденом.

Після – спільна пресконференція.

Джо Байден написав у Twitter, що має обговорити багато питань під час цієї зустрічі у Вашингтоні.

Подружжя Байденів зустрічає президента України Володимира Зеленського. Вашингтон, 21 грудня 2022 року
Подружжя Байденів зустрічає президента України Володимира Зеленського. Вашингтон, 21 грудня 2022 року

Президент США запросив президента України до Вашингтона, оскільки війна в Україні вступила в новий етап, заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі в ефірі CNN.

Володимир Зеленський також має виступити перед Конгресом США в ніч проти 22 грудня, орієнтовний час - 02:30 за Києвом.

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