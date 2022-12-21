Зеленський у Білому домі. Наживо

О 21.00. Володимир Зеленський має прибути у Білий дім для зустрічі із президентом США Джо Байденом.

Після – спільна пресконференція.

Джо Байден написав у Twitter, що має обговорити багато питань під час цієї зустрічі у Вашингтоні.

Президент США запросив президента України до Вашингтона, оскільки війна в Україні вступила в новий етап, заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі в ефірі CNN.

Володимир Зеленський також має виступити перед Конгресом США в ніч проти 22 грудня, орієнтовний час - 02:30 за Києвом.