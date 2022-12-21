Президент України Володимир Зеленський прибув до США, повідомило CNN джерело, знайоме з його поїздкою.



За даними CNN, Зеленський приземлився на базі Joint Base Andrews.



Також про прибуття Зеленського до США повідомили в CBS NEWS.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден привітає президента України Володимира Зеленського у Білому домі в середу, 21 грудня, о 21:00 за київським часом. О 21:30 Байден проведе двосторонню зустріч із Зеленським. О 23:30, як очікується, президенти США та України проведуть спільну пресконференцію.

Крім того, запланований виступ Зеленського в Конгресі.

Візит до Вашингтона є першою іноземною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.