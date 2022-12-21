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Зеленський прибув до США

У США Володимир Зеленський має провести переговори з Джо Байденом, а також виступити в Конгресі США

Президент України Володимир Зеленський прибув до США, повідомило CNN джерело, знайоме з його поїздкою.

За даними CNN, Зеленський приземлився на базі Joint Base Andrews.

Також про прибуття Зеленського до США повідомили в CBS NEWS.

Президент України Володимир Зеленський та посол України у США Оксана Маркарова, 21 грудня 2022 року
Президент України Володимир Зеленський та посол України у США Оксана Маркарова, 21 грудня 2022 року

Як повідомлялося, президент США Джо Байден привітає президента України Володимира Зеленського у Білому домі в середу, 21 грудня, о 21:00 за київським часом. О 21:30 Байден проведе двосторонню зустріч із Зеленським. О 23:30, як очікується, президенти США та України проведуть спільну пресконференцію.

Крім того, запланований виступ Зеленського в Конгресі.

Візит до Вашингтона є першою іноземною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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