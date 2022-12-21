Подяка і переговори – Зеленський про мету візиту до США

Президент України Володимир Зеленський прокоментував своє прибуття до Сполучених Штатів 21 грудня.
«Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України», – написав Зеленський у своєму Телеграмі.
Зокрема, за словами президента, він планує обговорити співпрацю України та Сполучених Штатів із президентом Джо Байденом.
«Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям», – додав він.
Раніше канал CNN повідомив, що літак Володимира Зеленського сів у Сполучених Штатах.
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Як повідомлялося, президент США Джо Байден привітає президента України Володимира Зеленського у Білому домі в середу, 21 грудня, о 21:00 за київським часом. О 21:30 Байден проведе двосторонню зустріч із Зеленським. О 23:30, як очікується, президенти США та України проведуть спільну пресконференцію.
Крім того, запланований виступ Зеленського в Конгресі.
Візит до Вашингтона є першою іноземною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.
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