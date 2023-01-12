МЗС заперечує, що Україна просила Євросоюз не поширювати останні пакети санкцій на Білорусь

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко прокоментував повідомлення, за якими Україна просила не включати в останні пакети санкцій Євросоюзу Білорусь. За його словами, вони не відповідають дійсності.

«Нагадаю, що за підтримку агресії Російської Федерації проти України на Білорусь нині накладено низку персональних (режим Лукашенка, військове командування, пропагандисти, 25 державних органів та компаній білоруського ВПК, зокрема міністерство оборони та комітет державної безпеки, а також 8 білоруських компаній) та секторальних санкцій (центральний банк та 4 інші білоруські банки, заборона постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, євро, добрив, а також заборона діяльності вантажних операторів)», – заявив Ніколенко на своїй фейсбук-сторінці.

Водночас він вказав на те, що між державами Європейського Союзу триває обговорення подальшої синхронізації санкцій проти Росії.

«За нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає. Україна та партнери нині активно працюють задля максимально змістовного наповнення десятого санкційного пакету ЄС, ухвалення якого вже давно назріло», – додав Ніколенко.

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Раніше редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк повідомив, що Білорусь не була згадана в останніх санкційних пакетах Євросоюзу через прохання України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 10 січня заявила, що ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі через причетність до агресії проти України.