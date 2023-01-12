У Білорусі затримали колишнього кандидата в президенти та співголову ліквідованої громадської організації «Говори правду» Андрія Дмитрієва. Про це пізно ввечері 11 січня повідомили білоруські видання «Медіазона» та «Дзеркало».

Пізніше адвокат Дмитрієва повідомив, що його підзахисний перебуває у вʼязниці на вулиці Окрестіна. Подробиці затримання наразі невідомі.

Андрія Дмитрієва затримували в серпні 2021 року, але згодом відпустили під підписку про нерозголошення. Він не зміг пояснити, за якою кримінальною справою його затримували, але сказав, що «список статей там величезний, запамʼятати неможливо», і пообіцяв, що залишатиметься у Білорусі «до останнього».

Дмитрієв брав участь у президентських виборах 2020 року як кандидат. За озвученими ЦВК даними, він отримав 1,2% голосів виборців – це трохи більше як 70 тисяч голосів. Одразу після виборів він вимагав перерахунку голосів та заявив про підтримку Світлани Тихановської.