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Зеленський провів нараду щодо безпеки кордону з Білоруссю у Львові

«Йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь», повідомляє Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у Львові провів координаційну нараду щодо захисту кордону й безпекової ситуації в північно-західних областях України, повідомляє Офіс президента 11 січня.

«Зокрема, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь. Крім того, було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях», – йдеться в заяві.

Зеленському доповіли про стан укріплень на кордоні та забезпечення прикордонників і військових у районах, що межують із Білоруссю.

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«Розуміємо, що, крім потужних заяв, ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях», – цитує Зеленського ОП.

Крім того, на нараді обговорювали захист і функціонування Рівненської атомної електростанції.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі Суспільному заявив 9 січня, що на кордоні з Білоруссю ситуація залишається повністю контрольованою, але напруженою втім противник вдається до провокацій, які не дозволяють перекидати українські сили на інші напрямки.

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