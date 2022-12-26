Зеленський розраховує на участь Індії у реалізації «формули миру»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 26 грудня під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Нарендрою Моді звернувся за допомогою Індії у впровадженні «формули миру».

«Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Побажав результативного головування у G20. Саме на цьому майданчику я оголосив про формулу миру, і тепер розраховую на участь Індії в її реалізації. Подякував за гуманітарну допомогу та підтримку в ООН», – написав Зеленський у твітері.

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед учасниками саміту «Групи двадцяти» в листопаді представив «українську формулу миру» – фактичний план того, як покласти край війні з Росією. У «плані Зеленського» – десять пунктів.