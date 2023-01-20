Ексголову Державіаслужби засудили за лобіювання інтересів авіакомпанії «МАУ» – САП

Вищий антикорупційний суд 20 січня засудив до трьох з половиною років увʼязнення колишнього голову Державної авіаційної служби України (ДАСУ) Дениса Антонюка. Як повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Антонюка визнали винним у тому, що він із корисливих мотивів надав незаконні переваги авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

«Суд визнав ексголову ДАСУ винуватим у тому, що він із корисливих мотивів в інтересах ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», умисно вчинив низку дій, які призвели до отримання цією авіакомпанією переваг для здійснення польотів за маршрутом «Київ – Тегеран – Київ» та спричинили тяжкі наслідки для іншої компанії, а саме ТОВ «Українсько-середземноморські авіалінії», – вказано в повідомленні.

Крім позбавлення волі, ексчиновник три роки не матиме права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Учасники «Автомайдану» нагадують, що в 2014 році пікетували ДАСУ та її голову Дениса Антонюка, який «на догоду авіакомпанії одного відомого олігарха блокував вихід на українській ринок лоукостів та підписання «Відкритого неба», йдучи при цьому на відверті порушення закону».

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Денис Антонюк очолював Державіаслужбу з березня 2014 року до вересня 2015 року. До цього він обіймав посаду директора «МАУ» з розвитку маршрутної мережі. 4 вересня 2015 року уряд ухвалив рішення звільнити з посади голову Державіаслужби Антонюка. У Кабміні тоді пояснили, що підставою для цього рішення стали результати службової перевірки, яку провели в Державіаслужбі.