У Раді зареєстрували законопроект, яким може бути припинена діяльність УПЦ (МП)

У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо діяльності в Україні релігійних організацій (№ 8371).

Документ зареєстрував Кабмін, тексту проекту закону наразі немає.

Як повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.



За його словами, документом вносяться зміни до законодавства, якими унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких розташований за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

В УПЦ (МП) наразі не реагували на цей законопроект, але раніше у травні минулого року УПЦ оголосила курс на незалежність від Московського патріархату, заявивши про самостійність і незалежність від Москви. Проте після цього у Російській православній церкві сказали, що єдність із УПЦ (МП) зберігається.

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2 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

Пізніше Зеленський сказав, що кроки щодо «духовної незалежності» України триватимуть, люди їх підтримують.

Конституційний суд України 27 грудня визнав конституційними зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації», які зобов’язують релігійні організації повністю відображати належність до релігійного об’єднання, керівний центр якого розташований за межами держави.

Після цього в Українській православній церкві (Московського патріархату) заявили, що рішення Конституційного суду їх не стосується і що законних підстав для зміни назви релігійних організацій, що належать до УПЦ, немає.