Прислужника монастиря УПЦ (МП) на Житомирщині підозрюють у виправдовуванні російської агресії – СБУ

Служба безпеки України 11 січня повідомила про підозру щодо ще одного представника духовенства Української православної церкви (Московського патріархату).

Йдеться про прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря Житомирської єпархії УПЦ (МП). Відомство стверджує, що після початку повномасштабного вторгнення чоловік «публічно підтримав російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини» у телеграм-каналі «Русская весна».

«Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ. Крім цього, активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах. Особливо «відзначав» повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні», – йдеться в повідомленні відомства.

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Також підозрюваний агітував українських громадян не вступати до Сил оборони. СБУ додає, що психолого-лінгвістична експертиза дописів визначила їх як такі, що загрожують державній безпеці України.

Прислужнику повідомили про підозру у виправдовуванні агресії Росії проти України. Тривають слідчі дії.

Починаючи з жовтня 2022 року, СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

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В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.