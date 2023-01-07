Українська молитва й надалі звучатиме у Лаврі, а наша незалежність буде міцною – Зеленський

У день Різдва Христового за юліанським календарем президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, зокрема, він зазначив, що у Києво-Печерській лаврі 7 січня прозвучала молитва за Україну.

«Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні, у цей день, який уже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу. Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції. Дуже важливо, що у лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі», – зазначив президент у відеозверненні.

Також Зеленський наголосив на тому, що вкрай важливо «берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України й від здобуття історичної справедливості», – зауважив він.

«Я бажаю всім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у нас із вами частіше», – підсумував президент.

Історія Різдва в християнстві має паралелі з повномасштабною війною Росії проти України – про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній у своїй проповіді під час Різдвяної служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври 7 січня.

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній у свято Різдва Христового за юліанським календарем, 7 січня, здійснив богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Це стало можливим після того, як держава повернула у свою власність два ключові храми Києво-Печерської лаври – Свято-Успенський собор і Трапезну церкву. Наразі невідомо, чи будуть ці храми передані в тривалу оренду ПЦУ.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Заповідник «Києво-Печерська лавра» надав ПЦУ дозвіл на проведення богослужінь на один день 7 січня.