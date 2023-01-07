«Ми вже досягли моральної перемоги»: Епіфаній згадав про війну під час Різдвяної служби

Історія Різдва в християнстві має паралелі з повномасштабною війною Росії проти України – про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній у своїй проповіді під час Різдвяної служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври 7 січня.

За словами Епіфанія, Різдво «спонукає до боротьби зі злом, гріхом, темрявою віку цього, і без перемоги в цій боротьбі не досягається справжній мир».

«Ці міркування особливо відлунюють у наших серцях у час найважчих випробувань війною, які переживає наш український народ. Ми не бажали цієї війни... Понад три десятиліття тому ми вирвалися з багатовікового рабства, скинули ярмо, стали незалежними, розпочали будівництво власної суверенної держави. Ті, хто тримали нас у неволі, не могли стерпіти наших досягнень і успіху. Диявольські злоба та заздрість спонукали їх розпочати війну, але в ній вони обов’язково зазнають поразки, адже правда на нашій стороні», – сказав він.

Голова ПЦУ нагадав, що Україна вже зруйнувала плани Росії щодо швидкої окупації і має підтримку світу:

«Ми вже досягли моральної перемоги, адже всі люди доброї волі засуджують акти геноциду, терор і численні воєнні злочини, які російська імперія зла чинить на нашій землі».

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У промові очільник церкви згадав про українських військових, жителів окупованих територій, полонених і біженців.

«Найтепліші молитви і найсердечніші побажання сьогодні лунають для наших новітніх героїв. Згадаймо також і наших братів і сестер, які вимушені відзначати свята в неволі, на тимчасово окупованих українських землях. Згадаймо про наших військових і цивільних полонених та інших несправедливо ув’язнених і попросімо Господа для них захисту і швидкого звільнення», – закликав Епіфаній.

Він також згадав волонтерів, «жертводавців та всіх людей доброї волі, які в час тяжких випробувань війною допомагають потребуючим».

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Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній у свято Різдва Христового за юліанським календарем, 7 січня, здійснює богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Це стало можливим після того, як держава повернула у свою власність два ключові храми Києво-Печерської лаври – Свято-Успенський собор і Трапезну церкву. Наразі невідомо, чи будуть ці храми передані в тривалу оренду ПЦУ.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Заповідник «Києво-Печерська лавра» надав ПЦУ дозвіл на проведення богослужінь на один день 7 січня.