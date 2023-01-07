«Правда завжди перемагає»: Патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом

Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом Христовим та передав благословення, пише пресслужба Верховної Ради в телеграмі 7 січня.

«Ми молимося за завершення цієї несправедливої війни та агресії день і ніч, за українських людей, сильних і відважних, які наважилися захищати цілісність і свободу України. Ми з вами через любов і молитви. Ми раді бачити, що міжнародна спільнота також з вами. Справедливість і правда завжди перемагає», – сказав Вселенський патріарх.

Варфоломій додав, що молиться й за об’єднання всіх православних вірних в країні навколо ПЦУ, наголосивши, що це єдине можливе рішення.

«Вітаю українських вірян з Різдвом. Ми показуємо єдність із вашими вірянами в ім’я свободи та стабільності в Україні», – зазначив він.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Заповідник «Києво-Печерська лавра» надав ПЦУ дозвіл на проведення богослужінь на один день 7 січня.

24 грудня глави Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-катлицької церкви (УГКЦ) обговорили реформу церковного календаря – домовились про спільну робочу групу.

У жовтні 2022 року Православна церква України передбачила можливість проводити богослужіння з нагоди Різдва за григоріанським (новоюліанським) календарем 25 грудня. Таке рішення ПЦУ ухвалила за результатами засідання Синоду.