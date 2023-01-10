Служба безпеки України зібрала докази проти митрополита Вінницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату, повідомляє відомство 10 січня.

Обвинувальний акт у справі передали до суду.

«За матеріалами СБУ митрополиту загрожує реальний термін покарання – до 8 років позбавлення волі. Як свідчать матеріали слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. Також на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів», – заявляє Служба.

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Правоохоронці під час обшуків у релігійних спорудах та в помешканні підозрюваного виявили прокремлівські агітаційні матеріали та літературу, йдеться в повідомленні. Експертиза цих матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності священнослужителя.

Відтак йому повідомили про підозру в:

діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади

посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

порушенні рівноправності громадян

виправдовуванні, визнанні правомірною чи запереченні збройної агресії Росії проти України

СБУ заявила, що повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій Вінницької області, в листопаді.

Починаючи з жовтня 2022 року, СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

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В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.