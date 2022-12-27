В УПЦ (МП) кажуть, що рішення Конституційного суду їх не стосується

В Українській православній церкві (Московського патріархату) кажуть, що рішення Конституційного суду їх не стосується і що законних підстав для зміни назви релігійних організацій, що належать до УПЦ, немає.

«Конституційний Суд України визнав закон про перейменування конституційним. Водночас слід зазначити, що Рішення Конституційного Суду не зобов’язує Українську Православну Церкву змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України», – зазначив голова юридичного відділу УПЦ Олександр Бахов, якого цитує пресслужба УПЦ.

Він стверджує, що УПЦ зареєстрована відповідно до українського законодавства і її релігійний центр є в Києві.

«Таким чином, не дивлячись на рішення Конституційного Суду, слід зазначити, що на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української Православної Церкви», – каже Бахов.

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1 квітня Українська православна церква (Московського патріархату) оголосила про наміри передати Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ. В Офісі президента повідомили «Українській правді», що це питання не в компетенції президента і що звернення УПЦ (МП) передадуть до Кабінету міністрів.

Згодом міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що у питанні можливого перейменування Української православної церкви (Московського патріархату) в Російську православну церкву необхідний діалог.

27 грудня Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква має змінити назву і вказати свою приналежність до Московського патріархату.