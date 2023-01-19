«єОселя» – державна програма іпотечного кредитування житла, яка запрацювала з 1 жовтня 2022 року. Взяти у ній участь поки можуть лише пільгові категорії українців, поміж яких кадрові військові, переселенці, лікарі та вчителі.

Головна перевага програми «єОселя»: можливість придбати житло в іпотеку під 3%, коли банки пропонують ставки 15-25%. Радіо Донбас.Реалії розібралось, хто саме може претендувати на участь у держпрограмі і що може стати на заваді.

«єОселя»: кому доступна державна іпотека

В Україні банки зараз пропонують іпотеку зі ставкою від 15% до 25% річних. Крім того, банк вимагає перший внесок від 30%. Нова програма кредитування житла «єОселя» має спрощені умови та ставку у 3%. Але є кілька обмежень. Зокрема, позичальник має:

бути не молодшим за 18 років і не старшим за 70 років на дату погашення;

належати до однієї з пільгових категорій (повний список тут) і мати змогу підтвердити документами свою приналежність до неї. Йдеться, зокрема, про переселенців, військових та педагогів і медиків, які працюють у державному секторі.

не володіти житлом; або мати житло менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного члена сім'ї додатково; або володіти житлом, ‍розташованим в районі бойових дій чи на тимчасово окупованій території;

не брати участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом.

Як працює «єОселя»

«єОселя» передбачає, що українці братимуть іпотеку у банках – а держава компенсуватиме установам знижену відсоткову ставку.

«Фактично, ця програма означає фінансування банків, які в подальшому надаватимуть кредити для пільгових категорій», – розповідає про механізм роботи кредитування житла за програмою «єОселя» адвокат Михайло Ілляшев.

Отримати кредит на житло за програмою «єОселя» українці зараз можуть у таких банках на вибір(список ще має розширюватись):

Перевірити, чи доступна саме вам участь у програмі, можна у самому банку або попередньо через «Дію» – залишивши там відповідну заявку. Наразі подати її можна лише на сайті «Дії», у мобільному застосунку така опція відсутня.

«Програма проаналізує первинні документи щодо доходів, статусу. Людина отримає попереднє рішення, чи може вона в принципі претендувати на участь в цій програмі. І на який потенційний розмір кредиту може розраховувати», – пояснює Анна Лаєвська, комерційний директор компанії «Інтергал-Буд», що бере участь у програмі як забудовник.

Крім того, треба буде зробити перший внесок. За стандартних умов банки просять сплатити від 30% суми іпотеки, «єОселя» дозволяє зменшити внесок до 20%. Однак не завжди – «ПриватБанк», приміром, одразу просить ті самі мінімум 30%, а деякі можуть про це попросити в окремих випадках.

«Іноді банк просить збільшити перший внесок, щоб це було не 20%, а 30%, наприклад, якщо ціна квартири вища за допустиму по програмі або якщо є певні сумніви стосовно платоспроможності позичальника. І дуже часто люди йдуть на такі кроки», – говорить комерційна директорка «Інтергал-Буду».

Варто врахувати й додаткові витрати, що є стандартними для іпотечних кредитів, і для учасників «єОселі» тут виключень немає. Види платежів та суми можуть різнитися залежно від банку. Може знадобитись оплатити, зокрема:

страхування іпотеки;

разову комісію;

послуги нотаріуса;

оцінювання нерухомості;

відкриття рахунку;

переказ коштів на рахунок продавця.

Яке житло допоможе купити «єОселя»

Програма «єОселя» розповсюджуються лише на певні типи осель, певної площі і певного віку.

«Ні таунхауси, ні приватні будинки не підпадають під програму «єОселя», лише квартири у багатоповерховому будинку. Вік висотки має бути не більше 10 років», – розповідає експертка з нерухомості Лідія Рибачок.

Під програму підпадає навіть недобудоване житло – але тут також є умови.

«Більшість об’єктів, які акредитовані і які державна компанія «Укрфінжитло» допускає до участі в програмі «єОселя» – це будинки з готовністю 20-30%, де вже зведено декілька поверхів моноліту і є дуже помітна динаміка будівництва», – пояснює комерційна директорка «Інтергал-Буду» Анна Лаєвська.

Щодо площі – на одну людину виділяється 52,5 м². Але якщо це сім’я, додатково на кожного члена родини додають 21,5 м². Тобто, каже експертка з нерухомості Лідія Рибачок, родина з трьох людей може розраховувати на житло площею не більш як 94,5 м².

Як розрахувати вартість квартири?

Є обмеження і щодо вартості квартири: вона не має перевищувати середню вартість спорудження житла у регіоні, помножену на коефіцієнт. Якщо простими словами, то потрібно взяти середню ціну квадратного метра в області з наказу Мінрегіону і помножити її на коефіцієнт:

для міст-мільйонників – 2,5;

для обласних центрів з населенням вище 300 тисяч – 2;

для міст з населенням менше 300 – 1,75;

для інших населених пунктів – 1.

Аби показати, як це працює на практиці, Анна Лаєвська робить розрахунок на прикладі квартири у Києві.

«Уявімо, що до нас приходить військовий із родиною, запит є на простору двокімнатну квартиру 63 м². Вартість такої квартири орієнтовно зараз становить 3,5 млн грн. Перший внесок за умовами «єОселі» буде приблизно 600 тис. грн, щомісячні виплати складатимуть 12,-12,5 тис. грн вже з відсотками», – пояснює Анна Лаєвська.

Якщо вартість 1 м² або площа бажаної квартири більші за визначені умовами програми, позичальник все одно може скористатись нею – але різницю треба буде додати до початкового внеску. Загалом банки-учасники визначають максимальну суму кредиту від 4 до 6 млн грн.

Поки програмою скористалися 500 українських родин. У 2023 році, за планами уряду, «єОселя» має запрацювати для всіх українців – щоправда, зі ставкою 7%.

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