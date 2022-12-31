Уряд ухвалив рішення щодо виплат переселенцям у 2023 році

Кабмін схвалив рішення щодо виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, йдеться у відповідній постанові від 30 грудня 2022 року № 1481.

Згідно з документом, у січні 2023 року допомога на проживання надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої РФ території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження.

При цьому застосовується перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що діяв станом на 1 грудня 2022 року.

Починаючи з лютого допомога надається з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому був оновлений перелік територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих РФ.

Мобільний застосунок «Дія» поповнив перелік опцій двома можливостями для внутрішніх переселенців, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.