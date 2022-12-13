Переселенці можуть змінити місце проживання або скасувати свій статус у «Дії» – Федоров

Мобільний застосунок «Дія» поповнив перелік опцій двома можливостями для внутрішніх переселенців, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Зміна місця проживання та скасування статусу для ВПО вже в Дії. Тепер можете зробити це у кілька кліків у застосунку. Без походів до держорганів та заповнення купи документів. А головне – послуги повністю автоматичні. Тобто вам більше не треба чекати на рішення чиновника», – пояснив він.

За словами Федорова, для цього достатньо обрати опції «Змінити адресу фактичного проживання» або «Скасувати статус ВПО» в застосунку. При цьому треба перебувати на місці фактичного місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.

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Федоров нагадує, що на початку повномасштабного вторгнення Мінцифри уможливило отримання довідки ВПО та оформити виплати через «Дію».

«За майже 10 місяців понад 1,4 мільйони українців скористалися цією послугою. Цифровізація послуги дозволила уникнути черг, поїздок та скупчень, що є дуже важливим для безпеки людей зараз», – заявив голова відомства.

У листопаді Федоров анонсував, що в мобільному застосунку «Дія» з’являться документи про середню та вищу освіту.