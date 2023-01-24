12 країн погодилися передати Україні танки Leopard – ABC News

Дванадцять країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо Німеччина надасть на це згоду, повідомив ABC News високопоставлений український чиновник.

За словами джерела, ці домовленості були досягнуті в п’ятницю на саміті на базі Рамштайн у Німеччині, коли країни-союзники обговорювали військову підтримку України. Такі країни, як Польща та Фінляндія, вже публічно заявили, що готові надати Україні певну кількість своїх танків Leopard 2.



Український чиновник повідомив ABC News, що Іспанія, Нідерланди та Данія також готові надати частину своїх танків, однак згода Німеччини все ще потрібна, щоб коаліція країн продовжила розгляд цього питання.



Німеччина повинна схвалити реекспорт, якщо країни хочуть постачати деякі свої танки третім країнам, таким як Україна.

За даними видання Bloomberg, Німеччина може надати Польщі дозвіл на постачання німецьких танків Leopard в Україну у середу, 25 січня. Сьогодні стало відомо, що Варшава звернулася з таким запитом до Берліна.