США можуть змінити свою позицію щодо надання Україні танків Abrams – ЗМІ

Сполучені Штати, схоже, змінюють свою позицію щодо можливості відправки танків M1 Abrams в Україну, оголошення про це може бути зроблено вже цього тижня, повідомляє агенція Reuters з посиланням на два американських чиновника.

Чиновники на умовах анонімності сказали, що не знають про остаточне рішення США відправити Abrams в Україну, що може спонукати Німеччину піти за ними.

Офіційних коментарів Пентагону немає.

Також видання The Wall Street Journal повідомляє, що адміністрація Джо Байдена схиляється на користь передачі Україні значної кількості танків M1 Abrams. Оголошення про постачання може бути зроблено вже цього тижня.

Крім того, неназваний представник Пентагону в коментарі Sky News Arabia заявив, що президент США Джо Байден готовий відправити Україні близько 10 танків M1 Abrams, щоб вплинути на рішення Німеччини передати Leopard 2.

Німеччина пов’язала свою відмову надавати танки власного виробництва із відмовою Вашингтона відправити Україні свої танки Abrams.

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Пентагон заявляє, що не має наміру це робити, посилаючись на складність утримання американських танків. Ці заяви лунають на тлі постачання танків Abrams на Тайвань і до Польщі, раніше США передавали цю зброю до Австралії, Єгипту, Кувейту, Марокко, Іраку та Саудівської Аравії.