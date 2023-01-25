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Війська РФ «неохоче» приймають на озброєння російські танки Т-14 – британська розвідка

Ілюстраційне фото. Російські танки Т-14 на виставці під Москвою, серпень 2018 року

Росія готується відправити в зону бойових дій в Україні танки Т-14 «Армата», повідомляє розвідка Великої Британії. Це буде перше розміщення цих танків в Україні.

«Однак протягом останніх місяців розміщені російські війська не хочуть приймати перший транш виділених для них Т-14, тому що машини в досить поганому стані», – йдеться в зведенні, яке цитує британське Міністерство оборони.

Невідомо, які саме несправності танків викликають таку реакцію, але розвідка вказує на те, що протягом останніх трьох років російські посадовці публічно заявляли про проблеми з двигунами Т-14 та системами тепловізійного спостереження.

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При цьому в 2021 російський міністр оборони Сергій Шойгу анонсував на 2022 рік «дослідно-промислову» партію танків «Армата». Відтак, як висновує британське відомство, малоймовірно, що отримані російськими військовими танки Т-14 відповідатимуть звичайним стандартам нового обладнання, придатного до використання.

Днями розвідка Великої Британії припустила, що Росія, ймовірно, розглядає можливість розміщення невеликої кількості своїх нових танків Т-14 «Армата» в Україні.

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