Німеччина ще не надала Польщі офіційного дозволу щодо танків Leopard 2 для України – CNN

Берлін ще офіційно не повідомив Варшаві про рішення дозволити надсилання танків Leopard 2 в Україну, повідомляє CNN 24 січня з посиланням на неназваного польського високопосадовця.

Раніше 24 січня пресслужба уряду Німеччини підтвердила отримання польського запиту на експорт в Україну цих танків німецького виробництва.

Видання Der Spiegel повідомило ввечері 24 січня, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив доставити в Україну бойові танки після «місячних дебатів». У звіті йдеться, що німецьке рішення про надання танків Україні буде частиною спільних зусиль союзників.

Німеччина дотепер опиралася закликам Польщі, США та кількох інших країн НАТО передати танки в Україну або дозволити іншим країнам надіслати частину своїх Leopard. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше цього тижня заявив, що країна ухвалить рішення щодо танків «дуже скоро».