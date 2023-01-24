Німецька армія завершила інвентаризацію Leopard 2 – має 320 танків

Німецька армія має 320 танків Leopard 2, але не розкриває, скільки з них перебувають у стані бойової готовності, повідомляє CNN із посиланням на представницю міністерства оборони.

Ці танки Leopard 2, які належать до серій A5, A6 і A7, перебувають на різних стадіях ремонту або готовності до розгортання, пояснила речниця.

За її словами, німецька армія більше не має у своєму розпорядженні Leopard 1, який є старішою серією лінійки основних бойових танків. Крім того, на складі немає старіших моделей Leopard 2, таких як A4.

Крім того, минулого компанія Rheinmetall, яка виробляє ці танки, заявила, що має на складі 139 Leopard 2, але з них лише 29 будуть готові до постачання навесні цього року. За словами компанії, решту запасів необхідно було підготувати протягом тривалішого часу.

Представник Rheinmetall 24 січня повідомив CNN, що з решти запасів, 88 танків Leopard 1, – частина може бути готова приблизно через дев’ять місяців, решта – через рік.

Інший німецький виробник зброї, FFG, має на своєму складі 99 танків Leopard, але лише старішу серію Leopard 1, повідомив CNN представник компанії.

Польща 24 лютого офіційно попросила у Німеччини дозволу на передачу Україні бойових танків Leopard 2. Німеччина поки що опирається закликам Польщі, США та кількох інших країн НАТО передати танки в Україну або дозволити іншим країнам надіслати частину своїх Leopard. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна ухвалить рішення щодо танків «дуже скоро».