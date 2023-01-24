Танки для України. Польща проситиме в ЄС компенсацію вартості Leopard 2

Польща проситиме у Європейського Союзу компенсацію вартості танків Leopard 2, які вона хоче надіслати Україні, заявив польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.



«Ми подамо заявку на відшкодування до Європейського Союзу, це буде ще один тест доброї волі», – сказав на брифінгу Моравецький, якого цитує агенція Reuters.

24 січня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Варшава подала Берліну запит щодо згоди на передачу танків Leopard 2 Україні.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 22 січня заявила, що патова ситуація із наданням танків наближається до завершення. За її словами, Берлін буде готовий дозволити Польщі відправити Leopard в Україну.

Президент України визнав, що постачання Україні десятків західних танків проти тисячі, які є в Росії, не вирішать проблеми, але мотивують українську армію. Він розкритикував позицію Німеччини про готовність постачати озброєння тільки разом з іншими партнерами, зокрема США.