Польща подала Німеччині запит на дозвіл передати Україні Leopard 2 – Блащак

Польща просить у Німеччини дозволу передати Україні танки Leopard 2, повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак 24 січня.

«Німці вже отримали наш запит щодо згоди на передачу танків Leopard 2 Україні. Я також прошу німецьку сторону долучитися до коаліції, яка підтримує Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже це стосується безпеки всієї Європи», – заявив міністр оборони.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава може передати Україні танки Leopard 2 у складі коаліції країн, навіть без схвалення Берліна на реекспорт цієї моделі танку німецького виробництва.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 22 січня заявила, що патова ситуація із наданням танків наближається до завершення. За її словами, Берлін буде готовий дозволити Польщі відправити Leopard в Україну.

Президент України визнав, що постачання Україні десятків західних танків проти тисячі, які є в Росії, не вирішать проблеми, але мотивують українську армію. Він розкритикував позицію Німеччини про готовність постачати озброєння тільки разом з іншими партнерами, зокрема США.