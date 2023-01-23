Чи вдалося переконати Німеччину надати Україні «Леопарди»? Ексклюзивне інтерв’ю з главою МЗС Естонії

23 січня на чергову нараду зібралися глави дипломатій країн-членів ЄС. Україна із військовою допомогою їй уже традиційно очолила порядок денний, і сьогодні у фокусі уваги опинились танки. Чи вдалося дипломатам із «танкової коаліції» – країн, що мають на озброєнні «Леопарди» й готові віддати їх Україні, – переконати Німеччину змінити позицію? Радіо Свобода ексклюзивно поспілкувалося з главою МЗС Естонії за підсумками засідання.

– У спільній заяві разом з іншими країнами Балтії ви закликали Німеччину надати Україні танки «Леопард». Які останні новини з цього приводу?

Сподіваюся, що найближчим часом Німеччина чітко заявить, що готова надати дозвіл тим країнам, які просять про це

– Більше немає ясності, окрім як та, що є кілька країн, які засвідчили, що вони готові це зробити. І я сподіваюся, що найближчим часом (це було моє сьогоднішнє повідомлення моєму німецькому колезі) Німеччина чітко заявить, що готова надати дозвіл тим країнам, які просять про це. І я також сподіваюся, що вони поглянуть і на свої запаси також.

– Естонія була серед країн, що підтримувала ідею направити «Леопарди» до України. Скільки Леопардів є у вашому розпорядженні, скільки з них могли би передати Україні і чи готові ви діяти, як Польща, яка заявила, що віддасть свої «Леопарди» й без дозволу Німеччини – ви готові зробити те саме?

Ми підвищили нашу військову допомогу Україні більш ніж на 1% нашого ВВП. У нашому арсеналі – нуль танків. Тож ми даємо гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю тощо

– Наші нещодавні рішення полягали в тому, що зараз ми підвищили нашу військову допомогу Україні більш ніж на 1% нашого ВВП. І це мій заклик до інших країн: давайте поставимо ціль у 1% ВВП, і це матиме значення. У нашому арсеналі – нуль танків. Тож ми даємо гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю тощо. Але якби у нас були танки, ми вже їх би доставили. Але я сприймаю цю умову щодо Німеччини, цю польську заяву як свідчення того, що вони готові піти на створення також меншої коаліції. Крім того, я б сказав, що, можливо, це акт дружнього тиску. Але я сподіваюся, що найкращим варіантом було б, щоб Німеччина чітко заявила, що вона підтримує таке рішення, і я думаю, що це, можливо, стимулює також країни, які надають перевагу більшій обережності.

– Ви згадали естонський пакет військової допомоги Україні, найбільший від початку війни, – про нього було оголошення минулого тижня. Наскільки відомо, ви збираєте всі 155-міліметрові гаубиці у вашому розпорядженні й передаєте їх Україні, щоби створити прецедент і спонукати інші країни зробити те саме. Тож хотіли би вас спитати, який фідбек ви отримали від партнерів і чи бачите готовність вашому прикладу слідувати?

Маємо намір заохотити інших своїм прикладом

– Сподіваюсь, позитивний. І ми також маємо намір заохотити інших своїм прикладом наслідувати те, що зброя, яку ми маємо в наших запасах, перебуває в резерві. Це зброя, яка не використовується. Зброя дуже потрібна, аби її використовувати в Україні для захисту невинних людей, для захисту свободи відважної нації. А час критичний. Зараз наближається вже болісна річниця цієї загарбницької війни, і нам потрібно вдосконалити та прагматично змінити нашу філософію підтримки настільки, наскільки потрібно, щоби дати зброю Україні й уникнути програшу Україною війни. Маємо дати достатньо, щоб Україна могла виграти війну цього року.

Я справді закликаю дати всю традиційну зброю, яка в нас є і без жодних політичних застережень. А Росія продовжить нам погрожувати

– Як думаєте, чому деякі європейські країни все ще вагаються, перш ніж надати Україні все, що вона просить?

– Так, ми знаємо, що щодо застосування зброї також є певні політичні застереження. Існують також певні вагання, що і як може бути витлумачене Кремлем як ескалація, непередбачувана дія. Я справді закликаю дати всю традиційну зброю, яка в нас є і без жодних політичних застережень. А Росія продовжить нам погрожувати. Але загрози, якщо ми проаналізуємо всі, що надходили протягом року, досить схожі.

– Відколи почалась війна, якщо не помиляюсь, Естонія стала першою країною ЄС, чийого посла нині висилає Москва. На вашу думку, чому в Росії схвалили таке рішення саме щодо Естонії і які можливі наслідки в усіх сенсах, адже Естонія діє дзеркально?

Естонія кілька тижнів тому повідомила Росію, що ми збираємося встановити паритет у наших дипломатичних відносинах

– Я поінформував своїх колег сьогодні також у Раді ЄС, що Естонія кілька тижнів тому повідомила Росію, що ми збираємося встановити паритет у наших дипломатичних відносинах. Це означає значне зменшення російських дипломатів в Естонії. Те, що бачимо зараз, – це відповідь Росії на той крок Естонії. І сьогодні я також закликав, щоб інші країни розглянули можливість наслідувати наш приклад. Я радий повідомити, що в знак солідарності Латвія сьогодні також заявила, що вони збираються знизити рівень своїх двосторонніх дипломатичних відносин до рівня тимчасового повіреного у справах.