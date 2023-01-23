Естонія оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. РФ «понижує відносини» з Таллінном

Посольство Естонії в Україні заявило про передачу Києву гаубиць та протитанкових гранатометів у рамках нового пакету допомоги, йдеться у повідомленні диппредставництва.

«Ми віддаємо всі наші 155-мм гаубиці Україні. І хочемо таким чином створити прецедент, щоб інші країни не мали жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні», – прокоментував посол Естонії Каймо Кууск.

Посольство зазначає, що це найбільший пакет військової допомоги, який надається Україні, загальною вартістю 113 млн євро. До нього увійшли десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30, тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, сотні протитанкових гранатометів М2 Carl Gustaf з боєприпасами та засоби підтримки артилерійських підрозділів.

«Україна потребує важкого озброєння, щоб утримувати ініціативу та протистояти Росії, яка готується відновити свою військову силу. Найважчі бої ще попереду», – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур, зазначивши, що Естонії важливо показати приклад і мотивувати тим самим інших союзників надавати допомогу Україні.

Військова допомога Києву, як зазначили в уряді, не знижує обороноздатність Естонії. Віддану Україні зброю влада має намір замінити на корейські самохідні артилерійські установки K9. Крім того, безпеку гарантує присутність озброєння від союзників, у тому числі нещодавно розміщені в країні РСЗВ HIMARS.

Тим часом МЗС Росії на тлі повідомлень про допомогу Україні від Естонії заявило про «пониження рівня дипломатичних відносин» з Естонією через «радикальне скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні».

«Керівництво Естонії останніми роками цілеспрямовано руйнує весь комплекс відносин із Росією. Тотальна русофобія, культивування ворожості щодо нашої країни зведені Таллінном у ранг державної політики. Зараз Естонією здійснено новий недружній крок щодо радикального скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні, що підтверджує лінію на розвал відносин між нашими країнами. У відповідь російською стороною ухвалене рішення про пониження рівня диппредставника в обох країнах до Тимчасового повіреного у справах», – йдеться в повідомленні.

Після відправки в Україну нової партії зброї від Естонії загальний обсяг військової допомоги Києву від цієї країни зросте до 370 млн євро, або трохи більше ніж 1% ВВП Естонії, повідомила раніше естонська телерадіомовна компанія ERR.