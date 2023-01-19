Естонія анонсувала додаткову військову допомогу Україні на 113 мільйонів євро

Естонія надішле Україні черговий пакет військової допомоги на 113 мільйонів євро, повідомила 19 січня премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас. Пакет допомоги включає десятки гаубиць, понад сотню протитанкових засобів, засоби артилерійської підтримки, гранатомети та боєприпаси, йдеться у повідомленні.

«Усі країни повинні перевірити свої запаси та переконатися, що військові заводи можуть виробляти продукцію більше та швидше. Війна Росії проти України має свою ціну – ціну, яку ми платимо в євро, але українці платять своїми життями», – сказав Каллас.

Завдяки останньому пакету допомоги загальний обсяг військової допомоги Естонії Україні зросте до 370 мільйонів євро, або трохи більш як 1% валового внутрішнього продукту Естонії.

«Наша допомога та допомога наших союзників безпосередньо вплине на боєздатність українських воїнів, і це дуже цінується в Україні. Тому важливо подавати приклад і мотивувати інших союзників також надавати допомогу», – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

20 січня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться засідання контактної групи НАТО з оборони України, зосереджене на збільшенні військової допомоги Україні. Допомога Естонії є однією з найбільших, якщо брати до уваги співвідношення наданих ресурсів до ВВП країни.