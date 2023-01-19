Росіяни можуть воювати довго – речник Об’єднаного комітету начальників штабів

У російської армії та населення є глибинні запаси, відтак складно прогнозувати, коли в них вичерпаються ресурси для ведення війни. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив полковник Дейв Батлер, речник Об’єднаного комітету начальників штабів США.
«Росія, як ви знаєте, дуже-дуже велика. Велика територія з відповідною кількістю населення. Тож я не хочу недооцінювати здатність Росії продовжувати цю війну. (…) Не знаю, як довго вони зможуть протриматися, але боюся, що це може бути довго», – сказав Батлер.
Водночас представник Пентагону зауважив, що в українців хоч і менша за чисельністю армія й територія, але їм допомагають понад пів сотні країн-партнерів у Контактній групі з питань оборони України, яку ще називають форматом «Рамштайн».
«Українцям підставляють плече пів сотні інших країн, які допомагають їм у захисті, а не в агресії проти Росії. Саме в захисті України. Й тому вона може розраховувати на тривалу підтримку міжнародної спільноти. (…) Як сказав президент Байден, усе, що потрібно й скільки знадобиться – Україна матиме підтримку. (…) А ви побачите в п’ятницю, як наша підтримка продовжує надходити», – підсумував Батлер, маючи на увазі зустріч Контактної групи, заплановану на 20 січня.
Говорячи про очікування від зустрічі в форматі «Рамштайн», Батлер підтвердив плани Сполучених Штатів оголосити про наступний пакет військової допомоги для України.
«Там буде більше того, що Україні потрібно. І допомога Сполучених Штатів складає лише частину загальної підтримки. Отже, наш міністр оборони Ллойд Остін головує на цій зустрічі, і він розмовляє з різними міністрами оборони, деякими з начальників оборони. Генерал Міллі, мій керівник, сидітиме з ними, і йтиметься про деталі. Кожна країна зробить свій внесок у це. Я не хочу говорити від імені іншої країни, але я думаю, ви побачите, як це було після багатьох інших, чимало результатів цієї зустрічі», – резюмував офіційний представник Пентагону.
20 січня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться засідання контактної групи НАТО з оборони України, зосереджене на збільшенні військової допомоги Україні.
Сполучені Штати прагнуть змінити динаміку війни в Україні новими траншами військової допомоги – про це заявив на брифінгу представник Міністерства оборони США на брифінгу 18 січня.
Найбільший на сьогодні пакет безпеки США, оголошений на початку цього місяця, склав понад 3 мільярди доларів і включав першу поставку бойових машин піхоти Bradley. Попередній найбільший пакет становив 1,85 мільярда доларів і був оголошений наприкінці грудня. Тоді Вашингтон вперше оголосив про надання Україні системи Patriot.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 9 січня 2022 року підтвердило загибель 6952 людей і 11144 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до початку другого тижня січня 2023 року.
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