Росіяни можуть воювати довго – речник Об’єднаного комітету начальників штабів

У російської армії та населення є глибинні запаси, відтак складно прогнозувати, коли в них вичерпаються ресурси для ведення війни. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив полковник Дейв Батлер, речник Об’єднаного комітету начальників штабів США.

«Росія, як ви знаєте, дуже-дуже велика. Велика територія з відповідною кількістю населення. Тож я не хочу недооцінювати здатність Росії продовжувати цю війну. (…) Не знаю, як довго вони зможуть протриматися, але боюся, що це може бути довго», – сказав Батлер.

Водночас представник Пентагону зауважив, що в українців хоч і менша за чисельністю армія й територія, але їм допомагають понад пів сотні країн-партнерів у Контактній групі з питань оборони України, яку ще називають форматом «Рамштайн».

«Українцям підставляють плече пів сотні інших країн, які допомагають їм у захисті, а не в агресії проти Росії. Саме в захисті України. Й тому вона може розраховувати на тривалу підтримку міжнародної спільноти. (…) Як сказав президент Байден, усе, що потрібно й скільки знадобиться – Україна матиме підтримку. (…) А ви побачите в п’ятницю, як наша підтримка продовжує надходити», – підсумував Батлер, маючи на увазі зустріч Контактної групи, заплановану на 20 січня.

Говорячи про очікування від зустрічі в форматі «Рамштайн», Батлер підтвердив плани Сполучених Штатів оголосити про наступний пакет військової допомоги для України.

«Там буде більше того, що Україні потрібно. І допомога Сполучених Штатів складає лише частину загальної підтримки. Отже, наш міністр оборони Ллойд Остін головує на цій зустрічі, і він розмовляє з різними міністрами оборони, деякими з начальників оборони. Генерал Міллі, мій керівник, сидітиме з ними, і йтиметься про деталі. Кожна країна зробить свій внесок у це. Я не хочу говорити від імені іншої країни, але я думаю, ви побачите, як це було після багатьох інших, чимало результатів цієї зустрічі», – резюмував офіційний представник Пентагону.

20 січня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться засідання контактної групи НАТО з оборони України, зосереджене на збільшенні військової допомоги Україні.

Сполучені Штати прагнуть змінити динаміку війни в Україні новими траншами військової допомоги – про це заявив на брифінгу представник Міністерства оборони США на брифінгу 18 січня.

Найбільший на сьогодні пакет безпеки США, оголошений на початку цього місяця, склав понад 3 мільярди доларів і включав першу поставку бойових машин піхоти Bradley. Попередній найбільший пакет становив 1,85 мільярда доларів і був оголошений наприкінці грудня. Тоді Вашингтон вперше оголосив про надання Україні системи Patriot.