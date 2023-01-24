США: двопартійна група сенаторів закликала Байдена надати Україні танки Abrams

Двопартійна група американських сенаторів, які минулого тижня відвідали Україну, закликала адміністрацію президента Джо Байдена надати Києву танки Abrams, щоб заохотити інших союзників вдатися до аналогічного кроку.

«Найкращим танком для бою (в Україні – ред.) є німецький танк Leopard... і американські танки можуть бути корисними в цьому плані. Якщо ми надішлемо кілька танків Abrams, це відкриє шлюзи для більшої кількості танків, які надходять від союзників», – сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем на пресконференції 24 січня.

Грем сказав, що попри деякі проблеми, повʼязані з американськими танками Abrams, їхнє надання все одно буде важливим сигналом. Офіційні особи США публічно заявили минулого тижня, що вагання пов’язані з тим, що танки дорогі в обслуговуванні та потребують значної підготовки для експлуатації.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь додав, що «Пентагон має повністю взяти на себе ці танки Abrams, якщо це те, що необхідно для того, щоб німці дали дозвіл нашим союзникам, щоб надати танки Leopard 2, і щоб німці надали ці танки самі».

Сенатори заявили, що війна перебуває у важливій стадії і що зараз існує нагальна потреба в додатковій збройній підтримці України.

Кілька американських та міжнародних засобів інформації вже повідомили 24 січня з посиланням на джерела в американській владі, що адміністрація Байдена завершує плани щодо надання Україні танків Abrams і може зробити заяву з цього приводу вже цього тижня.

Також 24 січня німецьке видання Der Spiegel повідомило, що після тривалих дебатів канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення надати Україні танки Leopard. Це також розблоковує можливість постачання німецьких танків іншими союзниками України, зокрема, Польщею.