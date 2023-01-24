Der Spiegel: Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard

Після тривалих дебатів канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення надати Україні німецькі танки Leopard. Про це ввечері 24 січня повідомляє видання Der Spiegel.

За його інформацією, йдеться «щонайменше про одну роту танків Leopard 2 серії A6» (це від 10 до 14 танків – ред.). Інші союзники, у тому числі зі скандинавських країн, як пише видання, також хочуть передати Києву бойові танки Leopard 2. Уряд Німеччини, як зазначає Der Spiegel, планує також надати дозвіл на експорт такої техніки, яка належить іншим країнам, зокрема Польщі.

За даними Der Spiegel, танки Leopard 2 мають бути відправлені в Україну із власних запасів Бундесверу (Збройних сил ФРН). У середньостроковій та довгостроковій перспективі можуть бути підготовлені до використання й інші бойові танки із запасів промисловості.

Польща 24 лютого офіційно попросила у Німеччини дозволу на передачу Україні бойових танків Leopard 2. Німеччина опиралася закликам Польщі, США та кількох інших країн НАТО передати танки в Україну або дозволити іншим країнам надіслати частину своїх Leopard. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше цього тижня заявив, що країна ухвалить рішення щодо танків «дуже скоро».