Парламент Німеччини 25 січня обговорить постачання танків Leopard Україні

Парламент Німеччини 25 січня обговорить суперечливе питання про можливе відправлення в Україну танків Leopard.

Опозиційні партії, Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), вимагали проведення дебатів, стверджуючи, що вони хочуть «припинити блокування постачання танків Leopard з боку федерального уряду». Опозиційні партії кажуть, згідно з сайтом парламенту, що уряд Німеччини «має побоюватися втрати довіри своїх союзників».

Польща 24 січня офіційно попросила у Німеччини дозволу на передачу Україні бойових танків Leopard 2. Німеччина поки що опирається закликам Польщі, США та кількох інших країн НАТО передати танки в Україну або дозволити іншим країнам надіслати частину своїх танків Leopard. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна ухвалить рішення щодо танків «дуже скоро».