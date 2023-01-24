Німеччина готує рішення щодо танків Leopard, незабаром його оголосять – міністр оборони

Ситуація з питанням передання України танків Leopard не змінилася, рішення незабаром буде озвучено, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

«Немає нової інформації, ситуація не змінилася. Ми готуємо наше рішення, яке буде озвучено незабаром. Як я казав на Рамштайні, я підтримую наших партнерів, якщо вони хочуть розпочати тренування українських військових на цих танках Leopard. Ми нікого не зупиняємо. Але, як я сказав, ми готуємо наше рішення», – сказав Пісторіус на спільному з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

У свою чергу генсек НАТО зауважив, що дискусія щодо Leopard є звичною частиною формування політики, коли йдеться про те, які саме засоби ми повинні надати Україні.



«Я вважаю, що також важливо захистити цей простір для конфіденційних консультацій між членами Альянсу. Насправді ми також працюємо з багатьма партнерами, як ми це робили в Рамштайні, щоб консультуватися, оцінювати, а потім ухвалювати рішення. А також, звичайно, я вітаю повідомлення міністра про те, що незабаром буде зроблено висновок, тому що час має значення, а минулого тижня були зроблені великі оголошення. І з’являться нові оголошення, коли ми будемо рухатися вперед як Альянс», – наголосив він.

24 січня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Варшава подала Берліну запит щодо згоди на передачу танків Leopard 2 Україні.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 22 січня заявила, що патова ситуація із наданням танків наближається до завершення. За її словами, Берлін буде готовий дозволити Польщі відправити Leopard в Україну.

Президент України визнав, що постачання Україні десятків західних танків проти тисячі, які є в Росії, не вирішать проблеми, але мотивують українську армію. Він розкритикував позицію Німеччини про готовність постачати озброєння тільки разом з іншими партнерами, зокрема США.