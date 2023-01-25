Резніков розповів CNN про «список побажань» України щодо західної зброї

Міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтервʼю телеканалу CNN 25 січня, що «список побажань» України щодо зброї, що постачається із Заходу, включає винищувачі.

«Минулого року я надіслав Санта-Клаусу листівку зі списком побажань, і винищувачі також були в цьому списку побажань», — сказав Резніков.

Але він також наголосив, що першочерговою потребою є системи протиповітряної оборони, щоб запобігти російським повітряним і ракетним ударам.

«Ми повинні закрити наше небо, захистити наше небо. Це пріоритет номер один. Після цього нам потрібно отримати більше танків, артилерійських систем, БПЛА і так далі, і так далі. У нас є люди, але нам потрібна зброя», – вказав український міністр, додавши також цитату британського премʼєра часів Другої світової війни Вінстона Черчилля «дайте нам інструменти, ми закінчимо роботу».

25 січня Німеччина і Сполучені Штати оголосили про рішення надати Україні танки Leopard і Abrams відповідно. Берлін також дозволив іншим країнам, які мають німецькі танки, реекспорт цієї зброї в Україну.